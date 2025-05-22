نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الرئيس السيسي يهنئ نظيره الأرجنتيني بذكرى يوم الثورة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بعث السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس خافيير ميلاي، رئيس جمهورية الأرجنتين، بمناسبة الاحتفال بذكرى "يوم الثورة"، التي تعد من أبرز المناسبات الوطنية في تاريخ الأرجنتين.

وأكد الرئيس السيسي في برقيته على عمق العلاقات التاريخية التي تربط بين مصر والأرجنتين، مشيدًا بالتعاون المستمر بين البلدين في مختلف المجالات. كما تمنى الرئيس السيسي لشعب الأرجنتين الشقيق مزيدًا من التقدم والازدهار.