أخبار مصرية

سيارات معجونة مثل الكانز.. حادث دائري البساتين نتج عنه مقتل شخص وإصابة 15

0 نشر
0 تبليغ

  • سيارات معجونة مثل الكانز.. حادث دائري البساتين نتج عنه مقتل شخص وإصابة 15 1/5
  • سيارات معجونة مثل الكانز.. حادث دائري البساتين نتج عنه مقتل شخص وإصابة 15 2/5
  • سيارات معجونة مثل الكانز.. حادث دائري البساتين نتج عنه مقتل شخص وإصابة 15 3/5
  • سيارات معجونة مثل الكانز.. حادث دائري البساتين نتج عنه مقتل شخص وإصابة 15 4/5
  • سيارات معجونة مثل الكانز.. حادث دائري البساتين نتج عنه مقتل شخص وإصابة 15 5/5

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 22 مايو 2025 10:31 صباحاً - كشفت المعاينة الأولية لحادث الطريق الدائرى نطاق البساتين، أن الحادث نتج عنه وفاة شخص وإصابة 15 آخرين وتم نقلهم الى المستشفى بسبب اصطدام 7 سيارات واشتعال أحدهم أعلى عزبة خير الله وانتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث بالكامل.

ورد بلاغ لغرفة النجدة بوقوع حادث تصادم أعلى الطريق الدائري بمنطقة عزبة خير الله نطاق البساتين اتجاه المنيب.

انتقل رجال المرور لمكان البلاغ، وتبين من خلال المعاينة أن الحادث وقع بين 7 سيارات نقل وميكروباص، وملاكي، مما أسفر عن اندلاع النيران بإحداها، وتفحمها.

أسفر الحادث عن إصابة عدد من الأشخاص، وتم نقلهم إلى المستشفى لإسعافهم، وجاري رفع آثار الحادث، وتم إعادة حركة السير لطبيعتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لإخطار النيابة المختصة للتحقيق.

 

87dee0c7-8048-4863-8172-66f79d4cc8f9

 

415d4e2c-507e-4a9b-8ae3-9e3238a8aa08

 

cfa4588e-8048-4769-b8ae-10285df03f45

 

 

fdfec76d-771a-4ffe-aa96-94f84fab7ccd

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا