نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأرصاد الجوية: طقس ربيعي مائل للحرارة اليوم الخميس.. ونشاط للرياح المثيرة للأتربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس ربيعي مائل للحرارة نهارًا اليوم الخميس، الموافق 22 مايو 2025، على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين يكون الطقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، أما خلال ساعات الليل، فتكون الأجواء معتدلة الحرارة على أغلب الأنحاء.

رياح مثيرة للرمال واضطراب في حركة الملاحة

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع نشاط للرياح على بعض المناطق خلال اليوم، قد يصاحبها إثارة للرمال والأتربة، خاصة على المناطق المكشوفة من جنوب سيناء وسواحل البحر الأحمر.

كما حذرت الأرصاد من اضطراب في حركة الملاحة البحرية على خليج السويس والبحر الأحمر، حيث تصل سرعة الرياح إلى ما بين 40 و60 كم/ساعة، فيما يتراوح ارتفاع الأمواج من 2 إلى 3 أمتار، مما يستوجب الحذر واتخاذ الاحتياطات اللازمة من قبل الصيادين وأصحاب الأنشطة البحرية.

شبورة مائية صباحًا على الطرق المؤدية للقاهرة والسواحل

وأضافت هيئة الأرصاد أن البلاد تشهد شبورة مائية كثيفة في الساعات الأولى من الصباح، خاصة على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة، مما قد يؤثر على مدى الرؤية الأفقية ويستدعي توخي الحذر أثناء القيادة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في محافظات مصر

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة اليوم في عدد من المحافظات، وجاءت على النحو التالي:

القاهرة الكبرى:

العظمى: 32 درجة مئوية

الصغرى: 20 درجة مئوية

الإسكندرية:

العظمى: 27 درجة مئوية

الصغرى: 17 درجة مئوية

مرسى مطروح:

العظمى: 24 درجة مئوية

الصغرى: 16 درجة مئوية

سوهاج:

العظمى: 35 درجة مئوية

الصغرى: 18 درجة مئوية

قنا:

العظمى: 38 درجة مئوية

الصغرى: 21 درجة مئوية

أسوان:

العظمى: 39 درجة مئوية

الصغرى: 24 درجة مئوية

تنبيهات الأرصاد للمواطنين

ونصحت الهيئة المواطنين بـالالتزام بتعليمات المرور أثناء الشبورة المائية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس في فترات الظهيرة، خاصة في جنوب البلاد، مع توخي الحذر من الرياح المثيرة للأتربة في المناطق المكشوفة، والابتعاد عن الأنشطة البحرية على البحر الأحمر وخليج السويس في ظل اضطراب حالة البحر.