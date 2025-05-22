نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انطلاق أول امتحان رسمي للفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل الابتدائية والإعدادية بالقاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ صباح اليوم الخميس، ماراثون امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025 لصفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث أدى الطلاب أولى الامتحانات في مادة اللغة العربية وسط إجراءات تنظيمية وأمنية مشددة لضمان سير العملية الامتحانية في هدوء وانتظام.

شهدت المدارس الحكومية والخاصة في المحافظتين توافد الطلاب منذ الساعات الأولى من الصباح، وسط تواجد أمني مكثف وتنظيم من الإدارات التعليمية التي حرصت على تطبيق التعليمات الواردة من مديريات التربية والتعليم، والتي شددت على ضرورة الانضباط داخل اللجان ومنع أي محاولات للغش أو الإخلال بسير الامتحانات.

وأكدت مصادر تعليمية أن الامتحانات انطلقت في موعدها المحدد دون تأخير، وأنه لم يتم رصد أي شكاوى جماعية من الطلاب بشأن امتحان اللغة العربية، والذي جاء في مستوى الطالب المتوسط وراعى الفروق الفردية، وفقًا لما أوضحه معلمو المادة الذين أكدوا أن الأسئلة جاءت شاملة لأغلب أجزاء المنهج ولم تخرج عن المقررات الدراسية.

وفي هذا السياق، تابعت غرف العمليات بديوان عام محافظتي القاهرة والجيزة سير الامتحانات لحظة بلحظة، حيث تم التأكيد على تلقي أي شكاوى أو ملاحظات من أولياء الأمور أو الإدارات التعليمية والعمل على حلها الفوري، كما تم التشديد على توفير بيئة مناسبة للطلاب داخل اللجان، من حيث الإضاءة والتهوية والانضباط.

ومن جانبه، شدد مسؤولو التعليم بالمحافظتين على ضرورة التزام المدارس بكافة التعليمات الوزارية الخاصة بالامتحانات، بما في ذلك التوزيع الجيد للملاحظين داخل اللجان، ومنع استخدام الهواتف المحمولة سواء من قبل الطلاب أو المعلمين داخل اللجان، للحفاظ على سرية الامتحان والانضباط العام.

يُذكر أن امتحانات صفوف النقل في المرحلتين الابتدائية والإعدادية تستمر حتى نهاية مايو الجاري، وتتنوع المواد التي يؤديها الطلاب ما بين المواد الأساسية والمجالات، وفقًا للجداول المعلنة مسبقًا من قبل الإدارات التعليمية، على أن يتم إعلان نتائج كل صف دراسي تباعًا بعد الانتهاء من أعمال التصحيح ورصد الدرجات.