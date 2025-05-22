محافظة القاهرة تطمئن المواطنين: لا خسائر ولا تأثيرات للهزة الأرضية

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أحمد جودة - القاهرة - لا تداعيات للهزة الأرضية في القاهرة.. واستمرار حالة المتابعة

طمأنت محافظة القاهرة المواطنين، صباح اليوم الخميس الموافق 22 مايو 2025، بعدم وجود أي تداعيات أو آثار سلبية للهزة الأرضية التي شعر بها عدد من السكان في مناطق متفرقة داخل العاصمة.

وأكدت المحافظة أن الهزة لم ينتج عنها أي تأثير على المنشآت أو المرافق العامة، كما لم تُسجل أي خسائر بشرية أو مادية.

متابعة دقيقة من مركز السيطرة والطوارئ

وأوضحت المحافظة في بيان رسمي أن مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بالتعاون مع غرفة العمليات المركزية بمحافظة القاهرة، قام بمتابعة الحدث لحظة بلحظة، وذلك بالتنسيق الكامل مع مديرية أمن القاهرة والحماية المدنية، بالإضافة إلى تواصل مباشر مع رؤساء الأحياء، حيث تبين أن الأوضاع هادئة ومستقرة تمامًا في جميع مناطق المحافظة.

وشددت المحافظة على أن فرق الطوارئ مستمرة في المتابعة والرصد تحسبًا لأي تطورات، في إطار خطة متكاملة للتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.

تفاصيل الزلزال كما رصدته الشبكة القومية للزلازل

وفي السياق ذاته، سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل، التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، هزة أرضية وقعت في جزيرة كريت اليونانية، وذلك فجر اليوم الخميس في تمام الساعة 06:19:38 صباحًا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وجاءت بيانات الزلزال كما يلي:

القوة: 6.24 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.70 شمالًا

خط الطول: 25.96 شرقًا

العمق: 68.91 كيلومتر

الموقع: على بُعد 499 كيلومترًا شمال مدينة مرسى مطروح

وأكد المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الزلزال كان محسوسًا في عدد من مناطق مصر، دون أن يسفر عن أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

مصر خارج الأحزمة الزلزالية.. ولكنها تتأثر بهزات البحر المتوسط

وتؤكد الجهات المعنية أن مصر بعيدة عن الأحزمة الزلزالية الرئيسية في العالم، إلا أن موقعها الجغرافي القريب من مناطق نشطة زلزاليًا مثل جزيرة كريت وخليج العقبة والبحر الأحمر يجعلها تتأثر أحيانًا بهزات أرضية متوسطة القوة، غالبًا ما تكون محسوسة ولكنها لا تمثل خطرًا كبيرًا.