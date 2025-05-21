نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: موارد العملة الصعبة تغطي كافة احتياجات مصر لأول مرة منذ سنوات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن أن موارد مصر من العملة الأجنبية أصبحت قادرة على تغطية كافة احتياجات الدولة، بما في ذلك الاستخدامات البترولية، خلال الشهرين الماضيين.

وأشار مدبولي إلى أن قطاع البترول وحده يتطلب نحو 2 مليار دولار شهريًا لتلبية احتياجاته، مؤكدًا أن الدولة تمكنت من توفير هذه المبالغ من مواردها المحلية دون الحاجة إلى مصادر خارجية.

وأضاف أن هذه التطورات تعكس تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري، حيث أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن نسبة نمو الاقتصاد المصري ستتجاوز 4.2% العام المقبل.