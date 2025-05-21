نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات رئيس الوزراء اليوم: مصر تُعلن كشفًا ذهبيًا ضخمًا ومؤشرات اقتصادية واعدة: "الدلتا الجديدة" مستقبل التنمية و4.5% نمو مرتقب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن مصر تدخل مرحلة جديدة من التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مشروع "الدلتا الجديدة" سيكون مستقبل مصر الزراعي والصناعي.

وأشار مدبولي إلى أنه رافق الرئيس عبدالفتاح السيسي صباح اليوم لافتتاح موسم الحصاد في منطقة الدلتا الجديدة، وشهد افتتاح مشروعات تنموية ضخمة، من بينها منطقة صناعية ولوجستية، وصوامع قادرة على استيعاب 500 ألف طن.

وأكد أن المشروع يعادل من حيث المساحة والقدرة الإنتاجية ثلاث إلى أربع محافظات، متوقعًا أن يخلق أكثر من 2 مليون فرصة عمل.

اكتشاف ذهبي جديد في أبو مروات

في مفاجأة اقتصادية كبرى، أعلنت شركة "آتون ريسورسز"، الشريك الأجنبي للهيئة العامة للثروة المعدنية، عن اكتشاف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم "أبو مروات" بالصحراء الشرقية، ويُتوقع أن يكون من أكبر مناجم الذهب في مصر خلال الفترة المقبلة.

نمو اقتصادي واعد وتغطية كاملة لاستخدامات الدولة

أوضح مدبولي أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع أن تتجاوز معدلات نمو الاقتصاد المصري 4.2% العام المقبل، فيما تشير التقديرات الحكومية إلى إمكانية الوصول إلى 4.5%.

وكشف قدرة مصر خلال الشهر الماضي على تغطية كامل احتياجاتها البترولية، التي تقدر بنحو 2 مليار دولار شهريًا، من خلال موارد محلية من العملة الأجنبية، دون وجود أي تأخير في الإفراج عن مستلزمات الإنتاج.

صناعات عملاقة واستثمارات أجنبية في قناة السويس

افتتح رئيس الوزراء مصنع "شين شينج" الصيني لإنتاج مواسير حديد الدكتايل، والذي سيوفر ما كانت تستورده مصر سنويًا بقيمة 600 مليون دولار. كما وقّع المصنع عقودًا بأكثر من 34 مليار جنيه خلال يومين.

وأشار مدبولي إلى افتتاح مصنع "سوميتومو" الياباني لضفائر السيارات، الأكبر في الشرق الأوسط، والذي يعمل به 2000 عامل مصري، مع توقعات بزيادة العدد إلى 3000 بنهاية العام.

خطة طموحة بـ3.5 تريليون جنيه للعام 2025/2026

أعلن رئيس الوزراء موافقة مجلس الشيوخ على خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الجديدة، التي تتضمن استثمارات بقيمة 3.5 تريليون جنيه، منها 1.16 تريليون للاستثمارات العامة، و700 مليار جنيه مخصصة لقطاعات التعليم والصحة.

منجم السكري ومستقبل التعدين الذهبي

اختتم مدبولي حديثه بالتأكيد على أن مصر تفتح ذراعيها للاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين، مشيرًا إلى أن منجم السكري لا يزال غنيًا بالذهب، وأن الكشف الجديد في أبو مروات هو بداية لنهضة جديدة في هذا القطاع الحيوي.

وأوضح أن الاستكشافات الجديدة قد تجعل إنتاج الذهب في السنوات المقبلة يفوق ما تم إنتاجه خلال 15 عامًا سابقة.