السيدة انتصار السيسى: سعدت اليوم بلقاء أبنائى من ذوى الهمم باحتفالية “أسرتى قوتى"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 10:33 مساءً - أعربت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية عن سعادتها، اليوم الأربعاء، بلقاء ذوى الهمم وأسرهم فى احتفالية "أسرتي.. قوتي".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك ": "سعدت اليوم بلقاء أبنائي من ذوي الهمم وأسرهم في احتفالية “أسرتي.. قوتي”.. تأكدت من جديد أن الأسرة هي سر القوة، وأن نجاحات أبنائنا أصحاب العزيمة تلهمنا جميعًا. الدولة مستمرة في دعمهم، وتمكينهم، وتكامل الجهود من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لهم".