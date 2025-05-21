نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدبولي: "اكتشاف ذهبي ضخم في أبو مروات: مصر على أعتاب طفرة تعدين جديدة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن رئيس الوزراء المصري، الدكتور مصطفى مدبولي، عن كشف تجاري كبير للذهب في منطقة مناجم أبو مروات بالصحراء الشرقية، وذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد يوم الأربعاء 21 مايو 2025، وأشار مدبولي إلى أن شركة «آتون ريسورسز»، الشريك الأجنبي للهيئة العامة للثروة المعدنية، هي من قامت بهذا الاكتشاف، مؤكدًا أن الشركة مسجلة في البورصات العالمية وقد أفصحت عن هذا الكشف الضخم، الذي يُتوقع أن يكون من أكبر المناجم في مصر.

مصر على أعتاب طفرة تعدين جديدة

يقع امتياز أبو مروات في الصحراء الشرقية، على بُعد نحو 200 كيلومتر شمال منجم السكري، الذي يُعد من أكبر مناجم الذهب في العالم. تُشير التقارير إلى أن المنطقة تحتوي على العديد من المواقع الغنية بالذهب والمعادن الأخرى، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية واعدة في قطاع التعدين.

هذا الاكتشاف يُعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز الاقتصاد المصري، حيث يُتوقع أن يُسهم في زيادة الاحتياطات الذهبية للبلاد، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية في قطاع التعدين. كما يُعزز من جهود الحكومة في تنمية الصعيد والمناطق النائية، من خلال استغلال الثروات الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة.

تجدر الإشارة إلى أن شركة «آتون ريسورسز» تعمل في مصر منذ عام 2007، وقد حصلت على امتياز أبو مروات، وتُعد من الشركات الرائدة في مجال استكشاف وتطوير مشاريع الذهب في البلاد.

هذا الكشف يُمثل بداية لعصر جديد في صناعة التعدين المصرية، ويُعزز من مكانة مصر على خريطة الإنتاج العالمي للذهب.