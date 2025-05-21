نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هتخالف هنهد.. إحالة 15 مخالفة بناء بالجيزة للنيابة العسكرية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت مصادر مسئولة داخل محافظة الجيزة، أنه تم تحويل 15 حالة مخالفة بناء وتعدي على الأراضي وأملاك الدولة بالأحياء والمراكز التابعة للمحافظة إلى النيابة العسكرية، وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كان قد وجَّه محافظ الجيزة المهندس عادل النجار، رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بمراكز المحافظة.

وشدَّد محافظ الجيزة على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك الحفاظ على الأراضي المُستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.