الرئيس عبد الفتاح السيسي يتلقى اتصالاً هاتفياً من الرئيس السنغالي "باسيرو فايي"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 09:32 مساءً - تلقى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من الرئيس السنغالي "باسيرو فايي".

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الإتصال شهد تأكيد الرئيسين على حرصهما على تعزيز الزخم الذي تشهده العلاقات بين الجانبين، خاصةً في المجالات الإقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يتفق مع العلاقات الوثيقة التي تربط الشعبين الشقيقين، ويعزز من جهود التكامل القاري.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الإتصال تناول أيضاً الأوضاع الإقليمية، حيث أكد الرئيسان على حرصهما على التشاور وتنسيق المواقف في مختلف الملفات التي تخص السلم والأمن بالقارة الأفريقية، خاصة ما يتعلق بمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، إلى جانب تعزيز الأمن والإستقرار بمنطقة الساحل الأفريقي.

وذكر المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول كذلك مستجدات الأوضاع في دول الساحل وفي السودان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على وحدة وإستقرار الدول الأفريقية وأمن شعوبها، كما إستمع الرئيس السنغالي إلى رؤية السيد الرئيس بشأن تطورات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة وجهود مصر لإستعادة الإستقرار بالشرق الأوسط.