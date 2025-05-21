تعرف على ترتيب هدافى دورى nile بعد انتهاء الجولة السابعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 09:32 مساءً - تتواصل المنافسة في دورى nile، عقب انتهاء الجولة السابعة من المرحلة النهائية، حيث يشتعل الصراع على لقب الهداف، حيث يتصدر نجمان القائمة بـ 12 هدفًا لكل منهما.

و يتصدر كل من إمام عاشور وأسامة فيصل قائمة الهدافين برصيد 12 هدفًا، مما يعكس الأداء الهجومي القوي الذي قدماه مع فريقيهما.

ويأتي في المركز الثاني ناصر منسي برصيد 11 هدفًا، مؤكدًا حضوره الفعال في منطقة الجزاء، أما في المركز الثالث، فيتواجد ياو أنور برصيد 10 أهداف، ليواصل المساهمة في تسجيل الأهداف لفريقه.

يُظهر هذا الترتيب مدى التقارب في مستويات التهديف بين أبرز اللاعبين في الدوري، وينذر بمنافسة شرسة حتى الأمتار الأخيرة من الموسم لتحديد هوية الهداف الأبرز لدوري نايل هذا العام. ينتظر عشاق الكرة المصرية بشغف الجولات القادمة لمتابعة هذا الصراع المثير.