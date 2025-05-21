نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «جهار» تعتمد 16 منشأة وفقا لأعلى مستويات جودة الرعاية الصحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، برئاسة الدكتور أحمد طه، في بيان رسمي اليوم، عن أحدث قرارات اللجنة العليا للاعتماد، والتي تضمنت منح 16 منشأة صحية شهادة الاعتماد وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن «جهار» GAHAR، من بينها منشأتان تابعتان للقطاع الجامعي بمحافظة الإسماعيلية، وهما:

مركز علاج الأورام والطب النووي بجامعة قناة السويس.

مستشفى جامعة قناة السويس التخصصي (اعتماد مبدئي).

كما قررت اللجنة منح شهادة الاعتماد / الاعتماد المبدئي لعدد من المنشآت الصحية التابعة للقطاع الخاص في محافظات القاهرة، والجيزة، وجنوب سيناء، وهي:

مركز عناية للعيون بالمعادي – القاهرة

عيادة الدكتور عبدالرحمن عبدالحي للعيون – جنوب سيناء

صيدلية الدكتور وائل محمد حسن الحماقي – جنوب سيناء

صيدلية الدكتور أشرف حسن – جنوب سيناء

مستشفى الصفوة – الجيزة (اعتماد مبدئي)

وتضمنت قرارات اللجنة اعتماد سبع منشآت صحية جديدة تابعة لهيئة الرعاية الصحية، بعد حصولها على شهادة الاعتماد / الاعتماد المبدئي وفقًا لمعايير الجودة الوطنية الصادرة عن «جهار»، وهي:

مركز طب أسرة سرابيوم – الإسماعيلية

وحدة طب أسرة العوضلاب – أسوان

وحدة طب أسرة السباعية غرب – أسوان

وحدة طب أسرة الدر وتنقاله – أسوان

وحدة طب أسرة إبريم – أسوان

وحدة طب أسرة بلانه – أسوان

مركز رعاية طفل إدفو – أسوان

كما شملت القرارات اعتماد وحدتي طب أسرة سلامون قبلي بمحافظة المنوفية، والأحمدية بمحافظة الدقهلية، التابعتين لقطاع الرعاية الأساسية بوزارة الصحة والسكان.

ووجّه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، التهنئة لمسؤولي إدارات الجودة في المنشآت الصحية التي نجحت في الحصول على شهادة الاعتماد من «جهار»، مثمنًا الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل لتحقيق هذا الإنجاز، الذي يمثل محطة مهمة في مسار التطوير المستمر نحو التميز في خدمات الرعاية الصحية.

وأوضح «طه» أن اعتماد المراكز الطبية المتخصصة في علاج الأمراض عالية التخصص، مثل مركز علاج الأورام والطب النووي بجامعة قناة السويس، يُعد خطوة بالغة الأهمية نحو ترسيخ مفاهيم الجودة والتميز في الرعاية الصحية الدقيقة، التي تتعامل مع حالات حرجة ومعقدة، وتستلزم أعلى درجات الأمان الإكلينيكي والدقة في الإجراءات والبروتوكولات العلاجية.

وأكد رئيس الهيئة أن طريق الجودة هو «رحلة مستمرة نحو التحسين والتطوير»، مشيرًا إلى حرص الهيئة على تقديم الدعم الكامل لكافة المنشآت الصحية الساعية للارتقاء بخدماتها والوصول إلى أعلى مستويات الجودة والأمان.

وأشار الدكتور أحمد طه إلى الدور الحيوي الذي يؤديه فريق الدعم الفني بالهيئة في مساعدة المنشآت على تقييم أوضاعها بدقة، وتحديد الفجوات، ووضع وتنفيذ خطط تصحيحية فعالة، ما يسهم في تسريع وتيرة اجتياز المراحل التمهيدية بكفاءة، وصولًا إلى الاعتماد وفقًا للمعايير الوطنية الصادرة عن «جهار»، والمعتمدة من منظمة «الإسكوا» الدولية، والتي تُعد مرجعًا أساسيًا لضمان جودة وسلامة الرعاية الصحية في منظومة التأمين الصحي الشامل.