مدبولي: صندوق النقد الدولى لا يضع شروطا على مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 08:40 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن صندوق النقد الدولي لا يضع شروط على مصر ، ولا يفرض علينا شئ ووجود الصندوق هو شهادة ثقة فى الاقتصاد المصري.

وتابع: منجم السكري من أكبر مناجم الذهب على مستوي العالم، واحتياطات الذهب تكفي 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية.

وقال إن أحد الشركات آتون ريسورسز أعلنت عن كشف منجم جديد للذهب، مضيفا أن سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، متابعا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص ارتفعت لـ60%.

وتابع أن البنك الأوروبي أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصري ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية، مؤكدا أن موارد العملة الأجنبية قادرة تغطي استخدامات مصر بالكامل بما فيهم الاحتياجات البترولية.