يويفا يعتمد رسميا نظام التأهل ليورو 2028 ويزيد قوائم منتخبات دورى الأمم

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 08:40 مساءً - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) رسميًا عن اعتماد نظام التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية "يورو 2028"، وزيادة عدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2025 إلى 26 لاعبًا بدلًا من 23، وذلك خلال اجتماع لجنته التنفيذية اليوم في مدينة بيلباو الإسبانية.

تفاصيل نظام التأهل ليورو 2028

ستُقام بطولة يورو 2028 في تسعة ملاعب عبر المملكة المتحدة وأيرلندا، بمشاركة 24 منتخبًا. وستُجرى التصفيات بنفس النظام المتبع حاليًا، حيث يتم تقسيم المنتخبات إلى 12 مجموعة تضم كل منها أربعة أو خمسة فرق.

وسيتأهل إلى النهائيات 20 منتخبًا، بواقع:

12 منتخبًا من أصحاب صدارة المجموعات.

8 منتخبات من بين أفضل أصحاب المركز الثاني.

أما المقاعد الأربعة المتبقية، فسيُحسم مصيرها عبر مباريات فاصلة، مع تخصيص مقعدين لأفضل دولتين مضيفتين لم تتأهلا بشكل مباشر.

وتعتمد صيغة التصفيات النهائية على عدد المضيفين المؤهلين، وتشمل ثلاث سيناريوهات:

تأهل المضيفين: 8 منتخبات تتنافس على مقعدين.

تأهل مضيف واحد: 12 منتخبًا تتنافس على 3 مقاعد.

عدم تأهل أي مضيف: 8 منتخبات تتنافس على 4 مقاعد بنظام الذهاب والإياب.

وسيتم الإعلان عن الجدول الزمني للبطولة في خريف 2025، على أن تُنشر اللوائح الكاملة قبل نهاية العام.

رفع عدد اللاعبين في دوري الأمم 2025

في خطوة تهدف إلى منح المنتخبات مزيدًا من المرونة، وافق اليويفا على زيادة الحد الأقصى لعدد اللاعبين في قوائم المنتخبات المشاركة في نهائيات دوري الأمم الأوروبية 2025 من 23 إلى 26 لاعبًا.

ويأتي القرار استجابة للضغط المتزايد على اللاعبين في نهاية الموسم، خاصة في ظل ازدحام الجدول ببطولات مثل كأس العالم للأندية 2025.

وقد أعلن ديدييه ديشان، مدرب منتخب فرنسا، عن قائمة تضم 25 لاعبًا لمواجهة إسبانيا في نصف النهائي، على أن تحذو المنتخبات الأخرى حذوه خلال الأيام المقبلة.

برنامج مزايا الأندية: 244 مليون يورو في الدورة المقبلة

أقر اليويفا تخصيص 240 مليون يورو لدعم الأندية في الدورة المرتبطة بيورو 2028، بالإضافة إلى 4 ملايين يورو إضافية، منها 3 ملايين ستحوّل لدعم أندية السيدات المشاركة في يورو 2025.

ويُقسم هذا المبلغ إلى:

104 ملايين يورو مخصصة لدوري الأمم (2024/25 و2026/27) والتصفيات الأوروبية (2026–2028).

140 مليون يورو توزّع على الأندية التي يُمثّلها لاعبون في نهائيات يورو 2028.

استمرار برنامج مراقبة المرافق

وافقت اللجنة التنفيذية على تمديد برنامج مراقبة المرافق الدائمة لموسم 2025-2026. ويشمل البرنامج 10 اتحادات وطنية تملك الحق في استخدام هذه المرافق محليًا، من بينها ألمانيا، إنجلترا، فرنسا، وهولندا، في حين يُمنع استخدامها قانونيًا في إيطاليا وإسبانيا.

تعيينات جديدة واجتماع مرتقب

أعلنت اللجنة عن تعيين زوران لاكوفيتش نائبًا للأمين العام لشؤون الأعمال والعلاقات الدولية. كما تقرر عقد الاجتماع المقبل للجنة التنفيذية في العاصمة الألبانية تيرانا، يوم 11 سبتمبر 2025.