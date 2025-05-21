رئيس الوزراء: شركة آتون ريسورسز أعلنت عن كشف منجم جديد للذهب فى مصر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 08:40 مساءً - قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إن منجم السكرى من أكبر مناجم الذهب على مستوى العالم، واحتياطات الذهب تكفى 10 سنوات مقبلة، وحجم إنتاج الذهب المتوقع خلال الـ8 سنوات المقبلة يفوق إنتاج الـ10 سنوات الماضية.

وقال إن أحد الشركات آتون ريسورسز أعلنت عن كشف منجم جديد للذهب.

وتابع أن سياسات برنامج الاصلاح الاقتصادى بدأت تؤتى ثمارها، متابعا أن نسبة مشاركة القطاع الخاص ارتفعت لـ60%.

وتابع أن البنك الأوروبى أكد أن نسبة النمو للاقتصاد المصرى ستتجاوز الـ 4.2% العام المقبل، وجميع المؤشرات الاقتصادية إيجابية، مؤكدا أن موارد العملة الأجنبية قادرة تغطى استخدامات مصر بالكامل بما فيهم الاحتياجات البترولية.

وأشار إلى أن الدولة تعمل كما قال الرئيس على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضى المتاحة، خاصة فى المحافظات التى كانت تعانى من ضعف فى الخدمات والاستثمارات، ولذا فستعمل الحكومة بكل أجهزتها والجهات المعنية على تكثيف ومضاعفة جهودها؛ من أجل تحقيق التنمية فى كل مناطق الجمهورية.

وتابع فى مؤتمر صحفى، أن كلمة الرئيس فى اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة فى دورته الرابعة والثلاثين، التى عقدت فى العاصمة العراقية بغداد هى كلمة للتاريخ.