لحظة إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى يضم سفير مصر.. فيديو وصور

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 08:40 مساءً - وثقت صحفية فلسطينية، الأربعاء، لحظة مغادرة سفير مصر لدى رام الله إيهاب سليمان لمدينة جنين في الضفة الغربية عقب إطلاق عناصر جيش الاحتلال الإسرائيلي النار على وفد دبلوماسي دولي وعربي يزور المدينة، وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع الجارية في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدن والبلدات الفلسطينية.

ونشرت الصحفية الفلسطينية مقطع فيديو يبرز مغادرة السفير المصري لدى رام الله إيهاب سليمان خلال مغادرته لمدينة جنين عقب إطلاق الاحتلال النار على الوفود الدبلوماسية، ما دفع السفير المصري لمغادرة المدينة واستقلال سيارته عائدا إلى مقر السفارة المصرية لدى رام الله.

وأدانت مصر بأشد العبارات الواقعة التى جرت الأربعاء، خلال زيارة عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، ومنهم السفير المصرى فى رام الله، والتى شهدت قيام جيش الاحتلال الإسرائيلى بإطلاق طلقات نارية خلال الزيارة التى تم تنظيمها من قبل وزارة الخارجية الفلسطينية.

وشددت جمهورية مصر العربية على رفضها المطلق لتلك الواقعة التى تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية، وتطالب الجانب الإسرائيلى بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات تلك الواقعة.



إطلاق إسرائيل النار على وفد دبلوماسى يضم سفير مصر

إطلاق قوات الاحتلال النار على وفد دبلوماسى