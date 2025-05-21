«العلوم الصحية» توقع بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين

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أحمد جودة - القاهرة - وقعت النقابة العامة للعلوم الصحية، بروتوكول تعاون مع المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين، بمحافظة الدقهلية، لتدريب الطلبة والخريجين، لثقل خبراتهم، وتميزهم العلمي، بما ينعكس على المنظومة الصحية بالإيجاب، ويؤهلهم لسوق العمل في عدد من مجالات العلوم الصحية.

مثل النقابة في توقيع بروتوكول التعاون، أحمد السيد الدبيكي، النقيب العام للعلوم الصحية، ومثل المعهد د. طلال أحمد عامر، عميد المعهد، وذلك بحضور عاطف محمد نائب النقيب العام للعلوم الصحية، ومنى حبيب، أمين عام النقابة، وطارق هلال، عضو مجلس النقابة.

ومن نقابة الدقهلية، مودي مجدي، نقيب العلوم الصحية بالدقهلية، وعبدالعزيز طه، نائب نقيب الدقهلية، وسامح العشري، أمين عام نقابة الدقهلية، وماهر المتولي، أمين صندوق نقابة الدقهلية، ونسرين فياض عضو مجلس نقابة العلوم الصحية بالدقهلية.

ومن المعهد حضر الدكتور جمال شيحة رئيس مجلس إدارة المعهد، عضو مجلس النواب السابق، والدكتورة رئيفة علام عميد كلية تمريض جامعة المنصورة الأهلية، المؤسس ومستشار معهد شربين العالي للعلوم الصحية، ود. عبير العشري، عميد المعهد الفني الصحي بالمنصورة، والدكتورة حنان أبوبكر، عميد معهد فني تمريض شربين، والدكتور أيمن عبدالفتاح، رئيس شعبة المختبرات الطبية، ولفيف من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بالمعهد.

مهارات الأعضاء

وقال أحمد السيد الدبيكي، نقيب العلوم الصحية، أن النقابة هي الكيان المهني الذى يهدف إلى دعم العاملين في شتى مجالات العلوم الصحية والطبية، مثل المختبرات الطبية، والأشعة والتصوير الطبي، وتركيبات الأسنان، وغيرها، وتأسست لتكون المظلة القانونية والمهنية للعاملين في هذه المجالات، لتعمل على تحسين ظروفهم المهنية والمعيشية، وتطوير مهارات أعضاءها من خلال برامج تدريبية متخصصة، بالتعاون مع الجهات الرسمية الحكومية والخاصة محليا ودوليا، كما تهدف إلى تعزيز مكانة العلوم الصحية في المجتمع، والمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة.

التأهيل العلمي

وقال الدكتور طلال عامر، عميد المعهد العالي للعلوم الصحية بشربين، التابع لجمعية رعاية مرضى الكبد بالدقهلية، أن المعهد انضم إلي قافلة المعاهد العلمية، بهدف خدمة أبناء الدقهلية والمحافظات المجاورة، ويعمل على التأهيل العلمي والعملي لخريجيه، وتدريبهم لإعداد كوادر متخصصة فنيا وتطبيقيا وتقنيا، ولذلك يتعاون مع النقابة في مجال التدريب العملي والمهني والمؤتمرات العلمية، بموجب هذا البروتوكول.

ونص البروتوكول، على استيعاب النقابة لعدد من الطلاب والامتياز التابعين للمعهد، للتدريب في المؤسسات الصحية المتعاونة مع النقابة، على النحو الذي يتطلبه القانون لمزاولة مهنة أخصائيو وفنيو العلوم الصحية، في ضوء أحدث التطورات العلمية في المجال الطبي، مما يتيح لهؤلاء الطلاب اكتساب العديد من المهارات العلمية والعملية.

كما ينص البروتوكول على توفير الدعم الفني والعلمي، وتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية ومؤتمرات علمية للخريجين وأعضاء النقابة، مع توفير الوسائل التعليمية اللازمة للتدريب والتأهيل، وتنظيم فعاليات تطوعية، وكذلك تنظيم ملتقيات توظيف سنوية، وإطلاق حملات توعية صحية مشتركة للمجتمع.

مجالات التدريب

وبموجب بروتوكول التعاون، يتم تقديم دورات تدريبية، في مجالات الإسعافات الأولية، والاحتياطات العامة للسلامة في المختبرات الطبية، والتصوير الطبي والأشعة، وصيانة الأجهزة الطبية، وأي دورات إضافية يتم الإتفاق عليها بين الطرفين.

تعاون جهات التعليم لخدمة المنظومة

أشاد الدكتور جمال شيحة، رئيس مجلس إدارة المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين، بأهمية التعاون مع نقابة العلوم الصحية، باعتبارها الركيزة الأساسية لمستقبل الطلاب والمظلة التي توفر لهم الدعم بعد التخرج، كما أكد على الدور الحيوي لمختلف تخصصات العلوم الصحية في تعزيز المنظومة الصحية، على اختلاف مستويات أهميتها وفق احتياجات القطاع الصحي.

وأشار إلى أن تضافر جهود جميع الجهات المقدمة للخدمات التعليمية، سواء المعاهد العليا، أو المعاهد الفنية الصحية، أو النقابة، أو الجامعات الحكومية والأهلية، يسهم في إعداد أجيال مؤهلة، وقادرة على تحمل المسؤولية، وأوضح أن الهدف المشترك يتمثل في تقديم خدمة صحية بأعلى المعايير العالمية، مع ضمان منح رخصة عمل للكفاءات المؤهلة التي استكملت 4 سنوات من التعليم الأكاديمي العالي بعد الثانوية العامة، على غرار النظم المعتمدة في دول العالم.

معايير قياسية



أشادت الدكتورة رئيفة علام، المؤسس الفني ومستشار المعهد العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين، بأهمية التعليم الصحي كاستثمار في العنصر البشري لدعم المنظومة الصحية في مصر.

وأكدت على ضرورة التزام جميع المؤسسات بالمعايير القياسية لجودة التعليم.

وقالت أن المعهد التكنولوجي العالي للعلوم الصحية التطبيقية بشربين، يلتزم بتطبيق معايير الجودة في العملية التعليمية، وضمان تأهيل الطلاب في كل مرحلة دراسية وفق المناهج المعتمدة.

جولة بالمعامل وقاعات التدريب

نظم المعهد جولة لوفد العلوم الصحية داخل المعامل، ومنها معمل المناعة، والفيروسات، والكيمياء، وأمراض الدم، والبيولوجيا الجزيئية، للاطلاع على أحدث تكنولوجيا مطبقة به، وكذلك الأجهزة الطبية التي تخرج نتائج تحاليل دقيقة وبأقصى سرعة، مما يساهم في سرعة تشخيص المرضى.

وشملت الجولة وحدات الأشعة، منها التداخلية والمقطعية والعادية، وكذا تم زيارة مركز الأبحاث، والجينات، والخلايا الجذعية، وقاعات التدريب.