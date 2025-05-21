نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| رئيس الوزراء يقوم بزيارات ميدانية لتحسين جودة حياة المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ترأس الدكتور مدبولي اليوم الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة حيث ناقش عددًا من الملفات المهمة، إلى جانب الإشارة إلى جولاته الميدانية الأخيرة التي عكست اهتمام الدولة بقطاعات النقل الحضري وتطوير المناطق الأثرية والترفيهية.

جولة ميدانية لمتابعة تشغيل مشروع BRT



أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع قيامه مطلع الأسبوع الحالي بجولة ميدانية لمتابعة التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT، الذي يعد أحد الحلول الذكية والمستدامة للنقل الجماعي.

وتمتد المرحلة التي تم تفقدها من محطة تقاطع الطريق الدائري مع طريق الإسكندرية الزراعي وحتى محطة أكاديمية الشرطة. ويعد هذا المشروع خطوة محورية في استراتيجية الدولة لتطوير منظومة النقل العام الحضري وتقليل الزحام والتلوث وتوفير وسائل نقل متطورة وآمنة للمواطنين.

تفقد مشروع حدائق تلال الفسطاط



وفي ذات الجولة، قام رئيس الوزراء بتفقد سير الأعمال بمشروع حدائق تلال الفسطاط، أحد أهم المشروعات التراثية والترفيهية التي تهدف إلى إحياء وتطوير منطقة الفسطاط التاريخية وتحويلها إلى وجهة سياحية وثقافية متميزة.

ويعد هذا المشروع ضمن خطة أشمل لإبراز الملامح الحضارية لمصر القديمة، ودمجها بالمفاهيم الحديثة للتنمية المستدامة.

تأكيد على المتابعة الميدانية وتحسين الخدمات



شدد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الاجتماع على استمرار التحرك الميداني لكافة الوزراء والمسؤولين بمختلف المواقع في جميع أنحاء الجمهورية، بهدف متابعة تنفيذ المشروعات القومية والخدمية والعمل على تسريع وتيرة الإنجاز.

وأوضح أن الحكومة تولي أهمية خاصة لتخطي أي عقبات قد تؤثر على سير العمل، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتوفير خدمات أكثر كفاءة وعدالة في مختلف القطاعات.