نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقى مع وزيرة التكامل الافريقى والشئون الخارجية السنغالية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة "ياسين فال" وزيرة التكامل الإفريقي والشئون الخارجية السنغالية يوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

أعرب الوزير عبد العاطى خلال اللقاء عن تقدير مصر للعلاقات الأخوية التي تربط مصر بالسنغال، مشيرا إلى مرور ٦٥ عامًا على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وأهمية البناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية لاستشراف آفاق جديدة للتعاون، مشيرًا إلى الاهتمام الذى توليه مصر لتعزيز الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين وقيام الشركات المصرية بتنفيذ مشاريع للبنية التحتية والاستفادة من الخبرة المصرية في مجالات بناء المدن الجديدة، والتشييد، ومشروعات شبكات الري واستصلاح الأراضي وغيرها من المجالات.

تبادل الوزيران الرؤى إزاء الأوضاع في منطقة الساحل وغرب افريقيا، وكذلك سبل تعزيز العمل الافريقي المشترك والتكامل الإقليمي بين دول القارة لتحقيق المصالح المشتركة.