مدبولي: الرئيس السيسي أكد على استغلال كل شبر من أراضي الدولة لخدمة التنمية

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أحمد جودة - القاهرة - استغلال كل شبر من أراضي الدولة لخدمة التنمية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث ناقش الاجتماع حزمة من الملفات المهمة على المستويين المحلي والإقليمي.

وشهد الاجتماع استعراضًا لعدد من الإنجازات الكبرى التي تحققت في الفترة الأخيرة سواء على صعيد المشروعات التنموية والبنية التحتية أو فيما يتعلق بالتحركات السياسية والدبلوماسية المصرية التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسي في المحافل الدولية.

وقد شدد رئيس الوزراء على استمرار العمل الحكومي الدؤوب لرفع كفاءة استخدام الأراضي، وتحقيق التنمية الشاملة، ومواصلة دعم الصناعة الوطنية، وتقديم خدمات أفضل للمواطنين في كافة المحافظات.

افتتاح المرحلة الأولى من مدينة مستقبل مصر الصناعية



استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة إلى حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية" بمحور الشيخ زايد (الضبعة سابقًا)، مؤكدًا أهمية هذه الخطوة في دعم التنمية الصناعية والزراعية.



وأشاد مدبولي بمداخلات الرئيس التي تناولت التحديات التي تواجه استصلاح الأراضي الجديدة من حيث البنية التحتية والاحتياجات من الطاقة وشبكات الطرق والكهرباء وأهمية إشراك القطاع الخاص في مشروعات الزراعة والإنتاج وخاصة في صعيد مصر الذي يمثل قيمة اقتصادية وتنموية عالية.

استغلال كل شبر من أراضي الدولة لخدمة التنمية



أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة ستواصل تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي برفع كفاءة واستغلال كافة الأراضي المتاحة، خاصة في المحافظات الأقل استفادة من الاستثمارات والخدمات، وذلك في إطار خطط التنمية الشاملة التي تستهدف جميع مناطق الجمهورية.

مشاركة مصر في قمة جامعة الدول العربية



أشار رئيس الوزراء إلى المشاركة الفاعلة للرئيس السيسي في القمة الرابعة والثلاثين لجامعة الدول العربية، التي عقدت في العاصمة العراقية بغداد، منوهًا بما تضمنته كلمة الرئيس من رسائل قوية حول ضرورة تهدئة الأوضاع في المنطقة، والتركيز على القضايا المصيرية وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وقد أكد الرئيس خلال كلمته أن السلام الدائم في الشرق الأوسط لن يتحقق دون إقامة دولة فلسطينية مستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، حتى وإن وقعت إسرائيل اتفاقيات تطبيع مع الدول العربية كافة.

دعم قطاع الصناعة وتوطين التكنولوجيا



لفت مدبولي إلى افتتاحه لمصنع جديد تابع لشركة "سوميتومو إليكتريك وايرينج سيستمز"، إحدى أكبر الكيانات الاقتصادية العالمية، لإنتاج ضفائر السيارات باستخدام أحدث التقنيات.

وأكد أن الحكومة مستمرة في تقديم التيسيرات وإزالة العقبات أمام المستثمرين، دعمًا لتوطين الصناعات المتقدمة في مصر.

متابعة مشروعات النقل الحضري والتنمية العمرانية



أوضح رئيس الوزراء أنه تابع بنفسه التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى من مشروع الأتوبيس الترددي BRT على الطريق الدائري، والذي يعد نقلة نوعية في منظومة النقل الجماعي، كما تفقد أيضًا مشروع حدائق "تلال الفسطاط" لمتابعة سير العمل بهذا المشروع التنموي الكبير.

تأكيد على المتابعة الميدانية المستمرة للمشروعات



اختتم مدبولي الاجتماع بالتأكيد على أن الحكومة مستمرة في الجولات الميدانية ومتابعة المشروعات القومية والخدمية، والعمل على إزالة أي عقبات تواجه التنفيذ، لضمان تحسين جودة حياة المواطنين وتطوير مستوى الخدمات المقدمة في كافة المجالات.



