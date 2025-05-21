نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر العراق يعزز حضوره الدولي عبر المنتدى العربي-الصيني في الرباط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك وفد جمهورية العراق برئاسة السفير الدكتور قحطان طه خلف الجنابي، سفير جمهورية العراق في القاهرة، ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، وعضوية كلٍ من الوزير المفوض أسامة مهدي غانم، رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية، والمستشارة نجلاء ثامر محمود، مديرة قسم الجامعة العربية في وزارة الخارجية، في أعمال “المنتدى العربي-الصيني”، والدورة التاسعة للحوار السياسي الاستراتيجي على مستوى كبار المسؤولين، المنعقدة في العاصمة المغربية الرباط خلال الفترة 20-21 أيار/مايو 2025.

وقد ألقى السفير الدكتور قحطان الجنابي كلمة جمهورية العراق، عبّر فيها عن تثمين بلاده العميق لمجمل أطر التعاون العربي-الصيني، وأشاد بالموقف الصيني الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة، بما يعكس التزامًا صادقًا بمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

كما أبرز السفير الجنابي عمق العلاقات العراقية-الصينية، التي تعود جذورها إلى عام 1958، والتي شهدت نقلات نوعية مهمة وصولًا إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة في عام 2015، مشيرًا إلى أنها تمثل ركيزة أساسية في سياسة العراق الخارجية، وتتسم بالاستقرار والموثوقية.

وفي هذا السياق، أكد السفير على أن هذه العلاقة الاستراتيجية تحظى باهتمام رفيع المستوى، حيث جاءت توجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، خلال لقائه بالرئيس الصيني شي جين بينغ، لتُجسِّد إرادة سياسية عليا نحو تطوير الشراكة في مختلف المجالات. كما شدد معالي وزير الخارجية الدكتور فؤاد حسين، خلال لقائه نظيره الصيني وانغ يي، على أن الصين تمثل اليوم شريكًا اقتصاديًا موثوقًا للعراق، في ظل مناخ دولي متغير يتطلب تفعيل مبدأ تنويع الشراكات وتوسيعها.

وتأتي هذه المشاركة ضمن جهود العراق المتواصلة لتعزيز دوره الإقليمي والدولي، وتكريس الحوار الاستراتيجي كأداة لتقريب وجهات النظر وتحقيق المصالح المشتركة في إطار احترام السيادة والدبلوماسية التعددية.

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