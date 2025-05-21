وزير الخارجية يلتقي المفوضة الأوروبية على هامش الاجتماع الإفريقي الأوروبي

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أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة دوبرافكا سويتشا مفوضة الاتحاد الأوروبي للمتوسط يوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

رحب الوزير عبد العاطى بالتنسيق القائم مع المفوضية الأوروبية فى كافة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، معربًا عن حرص مصر مواصلة التعاون مع المفوضة الأوروبية لتنفيذ المحاور الستة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبى، ولا سيما الشق الاقتصادي من الشراكة الاستراتيجية والتطلع لصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية وتنفيذ مخرجات المؤتمر المصرى الأوروبي للاستثمار الذى عقد فى نهاية يونيو ٢٠٢٤، معربًا عن التطلع لمواصلة التعاون المشترك لتشجيع الاستثمارات الأوروبية في مصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية.

تطرق وزير الخارجية إلى ملف الهجرة، حيث شدد على أهمية ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية وتعزيز الشراكة في مجال الهجرة النظامية، خاصة مع الأعباء الاقتصادية التي تتحملها الحكومة المصرية ارتباطًا باستضافة ما يزيد عن ٩،٥ أجنبى. وذكر أن تعاون الاتحاد الأوروبى مع دول جنوب المتوسط يتعين أن يسهم في تحقيق المنفعة المشتركة للجانبين والتركيز على زيادة الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتنموي.