نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تحذر: المحتوى الإباحي يبعدك عن نفسك وربك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - ضمن سلسلة صحح مفاهيمك التي أطلقتها وزارة الأوقاف المصرية.

أوضحت الأوقاف أن المحتوى الإباحي مش لحظة متعة.. دي سلسلة بتسحبك بعيد عن نفسك وعن ربنا وعن النور.

في زمن الانفتاح الرقمي، بقت "نظرة واحدة" كفيلة تفتح بوابة لجحيم داخلي..

نظرة بتظلم القلب، وتسرق النور من عينك، وتخلّي الطمأنينة تهرب من روحك.

كتير من الشباب بيقولوا: "أنا مش بعمل حاجة... ده مجرد مشاهدة!"

لكن الحقيقة؟

اللي بتشوفه مش بيعدّي.

ده بيستقر جواك، وبيسمّم خيالك، ويعيد تشكيل نظرتك لنفسك، وللي حواليك، ولربنا!

وتابعت: إن الإباحية مش بس ذنب، دي إدمان بيدمّر: ـ بتعزل الإنسان عن واقعه، وتفصله عن أهله، وتخليه يتعامل مع الناس بسطحية وجفاف.

ـ بتشوّه صورة الحب الحقيقي، وتحوّل العلاقة الزوجية إلى صراع توقعات مشوّهة.

ـ بتخلي الإنسان ضعيف الإرادة، مهزوز الشخصية، دايمًا عنده شعور بالذنب وفقدان السيطرة.

وفي مراحل متقدمة، بيبدأ المدمن يحس بـ: ـ فراغ داخلي قاتل،

ـ اكتئاب مزمن،

ـ عدم رغبة في الحياة،

ـ ضعف التركيز،

ـ وانعدام بركة في الرزق والعمل والوقت.

ربنا سبحانه وتعالى قال:

"قُل للمؤمنين يغضّوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، ذلك أزكى لهم" [النور: 30]

غضّ البصر مش تحجيم.. دي حرية حقيقية.

حرية من الذنب، من التشتت، من العبودية للهوى.

ولو وقعت؟

لسه الباب مفتوح، وربنا اسمه "التواب"، و"يحب التوابين"، و"يبدّل سيئاتهم حسنات".

ابدأ النهارده:

ـ امسح كل مصدر يوصّلك للحرام.

ـ صلّ ركعتين توبة بدموع صادقة.

ـ املأ وقتك بمحتوى نقي، يُحيي القلب، ويرجعك للنور.

اللهم طهّر قلوبنا من النفاق، وأعيننا من الخيانة، وألستنا من الكذب، ونفوسنا من الهوان.