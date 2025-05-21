نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عميد طب أسنان عين شمس يتابع أول امتحان عملي إلكتروني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، تفقد الدكتور كريم البطوطي، عميد كلية طب الأسنان، سير الامتحان العملي لطلاب الفرقة النهائية ببرنامج طب الأسنان الإكلينيكي في مادة “طب الأسنان الشامل”، بحضور أ.د داليا القرشي وكيل الكليه للدراسات العليا والبحوث، والذي أُقيم بمعمل الحاسب الآلي الذي تم إنشاؤه حديثًا وبتنظيم أ.م.د شيماء ابو السادات مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات مع منسق المادة أ.م. د غاده عبد الفتاح.

ويأتي تنظيم هذا الامتحان بالتعاون بين أ.د ريهام مجدي وكيل شئون التعليم والطلاب بالكلية، أ. د ولاء حامد

وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، باستخدام نظام *Computer* *Based* وهو نظام ارتباط الامتحان بالحاسب الالي حيث يتم اجراء الامتحان بواسطة الحاسب الالي وتصحيح الامتحان عن طريقه ايضا دون استخدام اوراق اسئلة أو اجابات

وهذا مفيد للتنمية المستدامة والحفاظ علي البيئة، وذلك لأول مرة بكلية طب الأسنان، في إطار خطة الكلية لدعم التحول الرقمي وتعزيز قدرات كوادرها البشرية، بما يتماشى مع مستجدات وتطورات التكنولوجيا الحديثة في المجال الأكاديمي والطبي.

وقد أشاد الدكتور كريم البطوطي بجهود فرق العمل القائمة على تجهيز المعمل وتنظيم الامتحان، مؤكدًا أن الكلية تسير بخطى ثابتة نحو تطوير العملية التعليمية وتوفير بيئة تكنولوجية متقدمة تدعم جودة التدريب والتقييم.