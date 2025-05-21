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ضبط عاطلين استقلا أتوبيس نقل عام تحت تأثير المخدر

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ضبط عاطلين استقلا أتوبيس نقل عام تحت تأثير المخدر

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 05:28 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو يظهر خلاله شخصين يبدو عليهما علامات عدم الإتزان نتيجة تعاطيهما للمواد المخدرة حال إستقلالهما أحد أوتوبيسات النقل الجماعى.

 

بالفحص أمكن تحديد وضبط الشخصين الظاهرين بمقطع الفيديو (عاطلين مقيمين بالقليوبية)، وبمواجهتهما أقرا بإستقلالهما ذات الأتوبيس تحت تأثير المواد المخدرة، وأرشدا عن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة (عاطل "له معلومات جنائية") أمكن ضبطه، وبحوزته (كمية لمخدرى "البودر، الأستروكس"). 

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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