نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الخارجية يلتقى مع الأمين العام لتجمع الكوميسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الدكتوربدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع السيدة "تشيلشي كابويبوي" الأمين العام للسوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي "الكوميسا"، اليوم الأربعاء، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الإفريقى الأوروبى المنعقد في بروكسل.

أعرب الوزير عبد العاطى عن تقديره للجهود التي بذلتها أمين عام تجمع الكوميسا خلال فترة رئاسة مصر للتجمع بما ساهم في تعميق التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، مبرزًا التطلع للتعاون في مجالات الصحة والدواء، وتنشيط السياحة، وتطوير البنية التحتية لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأعضاء.

وأكد وزير الخارجية، استعداد مصر لنقل الخبرات في المجالات المختلفة ومنها عمليات إنشاء وتشغيل المناطق الاقتصادية والصناعية المتخصصة، وكذا المشروعات ذات الصلة بالاقتصاد الاخضر والطاقة الشمسية.

كما شدد على الدور الهام الذي تضطلع به الدول الأعضاء في الكوميسا لدعم أنشطة الأمانة العامة ومؤسساتها لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التكامل الاقتصادي باعتباره أحد العوامل الهامة للتغلب على التحديات الاقتصادية الراهنة التي يواجهها الإقليم.