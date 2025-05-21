نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «حدث اليوم» السيسي يفتتح المرحلة الأولى من "مستقبل مصر الصناعية" ويتابع موسم الحصاد بعدة مناطق ضمن خطة لاستصلاح 4.5 مليون فدان وتعزيز الأمن في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، حفل افتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، وفعاليات موسم الحصاد بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة (محور الضبعة سابقًا)، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الحفل تضمن عرضًا لفيلم تسجيلي بعنوان "مستقبل مصر.. القدرة والتنمية"، كما ألقى العقيد الدكتور بهاء الغنام، المدير التنفيذي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، كلمة تناول فيها أبرز أنشطة ومشروعات الجهاز، مستعرضًا تطورات مشروع مدينة "مستقبل مصر الصناعية" المتخصصة في مجال التصنيع الزراعي.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي في موسم حصاد القمح 2025

استصلاح الأراضي

وأكد أن المشروع يستهدف استصلاح 4.5 مليون فدان، بما في ذلك إضافة 800 ألف فدان مستصلحة إلى الرقعة الزراعية المصرية بحلول سبتمبر 2025، ليصبح إجمالي الأراضي القابلة للزراعة في مصر 13.5 مليون فدان بحلول عام 2027، بهدف ضمان تحقيق الأمن الغذائي، وزيادة الصادرات من المنتجات الزراعية والغذائية، وتقليل فاتورة استيراد مصر للسلع الغذائية التي تبلغ سنويًا نحو 20 مليار دولار.

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كما تناولت الكلمة جهود الجهاز في تطوير قطاعات الثروة الحيوانية، والداجنة، والسمكية، إلى جانب أنشطته في التعدين واستغلال الموارد المحجرية بالأراضي التابعة له. وأعلن أن الجهاز سيقوم بطرح 30% من أسهم الشركات التابعة له في البورصة، لتوسيع قاعدة المشاركة والاستفادة من ثمار التنمية، مشيرًا إلى أن حجم أعمال هذه الشركات يبلغ نحو 100 مليار جنيه سنويًا، وتتنوع مجالاتها بين:

– النقل

– توزيع الكهرباء

– الميكنة الزراعية

– البتروكيماويات

– مقاولات وحفر الآبار

– السلع الوسيطة

كما تم استعراض أنشطة الجهاز في مجالات إنتاج الطاقة المتجددة، التحول الرقمي، إنشاء صوامع لتخزين الغلال، مجمع ثلاجات لتبريد وتجميد المحاصيل، مصنع للمجففات، وآخر للأعلاف.

وخلال الفعالية، شهد السيد الرئيس عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" افتتاح موسم الحصاد في عدة قطاعات زراعية، شملت:

– حصاد القمح بقطاع الجنوب (شرق العوينات)

– حصاد بنجر السكر بقطاع الجنوب (أسوان)

– حصاد بنجر السكر بقطاع السادات

إلى جانب افتتاح مقر جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بألماظة.

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى أن فعاليات الحفل تضمنت أيضًا كلمة للدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، تناول خلالها:

– وضع الاحتياطي الاستراتيجي لضمان الأمن الغذائي

– تسويق القمح المحلي خلال عام 2025

– زيادة السعات التخزينية

– أسعار التوريد

– التوسع في الأسواق والمعارض

– زيادة أعداد أسواق اليوم الواحد

– الجهود المبذولة لزيادة منافذ البيع التي تخدم نحو 70 مليون مواطن

– الاستعداد للمواسم والأعياد

كما ألقى السيد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، كلمة تناول فيها الجهود المبذولة في المحافظة لتطوير البنية الأساسية، والموقف التنفيذي لمشروع "حياة كريمة"، وتطوير صناعة التمور، والتوسع الأفقي في الزراعة، وجهود توصيل الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى إنشاء جامعة الوادي الجديد ومجمع المصالح الحكومية للخدمات الذكية، حيث قام السيد الرئيس، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بافتتاح المجمع، وتم عرض فيلم تسجيلي عن محافظة الوادي الجديد.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيد الرئيس قام بعد ذلك بإزاحة الستار عن لوحة تذكارية إيذانًا بافتتاح المرحلة الأولى من مدينة "مستقبل مصر الصناعية" بمحور الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ثم قام سيادته بجولة تفقدية شملت:

– ثلاجات التخزين

– مصنع الأعلاف

– مصنع المجففات

– منطقة الصوامع

وتفقد الرئيس مزرعة الخير وحصاد القمح، جوًا المشروع الجديد لمدينة "مستقبل مصر"، كما استمع سيادته إلى شرح من العقيد الدكتور بهاء الغنام حول منتجات المزرعة.

ثم توجه بعد ذلك إلى مقر الإدارة المركزية لجهاز مستقبل مصر، حيث تم التقاط صورة تذكارية مع كبار المسؤولين والضيوف والعاملين بالمركز.