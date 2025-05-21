الرئيس السيسى يوقع قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة 2023 / 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 04:29 مساءً - وقع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى قانون رقم 16 لسنة 2025 بربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.

ونصت المادة الأولى على ربط حساب ختامى استخدامات الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2023 بمبلغ ٤,٣٧٤,٤٠٢,٧٣٥,١٠٢ جنيه فقط (أربعة تريليونات وثلاثمائة وأربعة وسبعون مليارًا وأربعمائة مليون ومليونان وسبعمائة وخمسة وثلاثون ألفًا ومائة جنيه وجنيهان).

كما يربط حساب ختامى إيرادات الموازنة العامة للدولة ومتحصلاتها من الإقراض ومبيعات الأصول المالية وغيرها من الأصول بمبلغ تريليونان وخمسمائة وستة وثمانون مليارا وسبعمائة مليون ومليون وسبعة وتسعون ألفا وخمسمائة جنيه، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.