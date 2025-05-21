عاجل- شاهد "كشري بالدقة والتقلية".. مستشار ترامب ينبهر بالمذاق المصري في قلب القاهرة

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أحمد جودة - القاهرة - في مشهد غير تقليدي، خطف كبير مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مسعد بولس، الأضواء خلال زيارته الرسمية إلى مصر، بعدما قرر خوض تجربة مصرية أصيلة بتناول وجبة كشري في مطعم "أبو طارق" الشهير بوسط البلد.

كشري بالدقة والتقلية.. مستشار ترامب ينبهر بالمذاق المصري في قلب القاهرة

لم يكتفِ بولس بتناول الطبق الشعبي، بل شارك بنفسه في تحضيره، مضيفًا الدقة والتقلية، وزاد عليه لمسته الخاصة بـ "الورد"، في لقطة طريفة ولافتة تعكس تفاعله مع الثقافة المصرية.

رافق بولس وفد رفيع المستوى، وظهرت على وجهه علامات السعادة والانبهار بالمذاق المصري الأصيل، وسط ترحيب شعبي وحفاوة من القائمين على المطعم.



