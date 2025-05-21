نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي من الضبعة: "أراضي أسيوط ثروة.. ومش هنسيب متر من غير استغلال" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في فعاليات موسم حصاد القمح 2025، أهمية استغلال الأراضي المتاحة في محافظات الصعيد، وعلى رأسها أسيوط، مشددًا على أن كل شبر من أرض مصر يجب أن يُدار بكفاءة لخدمة المواطنين وتعزيز التنمية الشاملة.

أراضي أسيوط قيمة اقتصادية يجب توظيفها

في رسالة مباشرة إلى أبناء الصعيد والمسؤولين، قال الرئيس السيسي:

"إحنا في أسيوط، أراضينا فيها قيمة كبيرة لازم نستغلها كويس، لأننا محتاجين كل متر أرض يشتغل وينتج لصالح الناس".

الدولة ترفع كفاءة كل الأراضي المتاحة

وأضاف الرئيس في حديثه من منطقة الضبعة:

"الدولة تعمل على رفع كفاءة واستغلال كل شبر من الأراضي المتاحة، خاصة في المحافظات التي كانت تعاني من ضعف في الخدمات والاستثمارات".

وأكد أن الأراضي الزراعية، خاصة في المناطق التي كانت مهمشة، أصبحت محورًا رئيسيًا في خطط الدولة للتنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي.

الموسم الزراعي الجديد.. ورؤية للتنمية

وتأتي تصريحات الرئيس ضمن متابعته لانطلاق موسم الحصاد بمشروع "مستقبل مصر"، الذي يمثل أحد أعمدة جهود الدولة لتوسيع الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وخلق فرص عمل في مجالات الإنتاج الغذائي.