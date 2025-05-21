عاجل - السيسي يوجه بتحسين نظم الصيد: "نثق فيكم.. والتزامكم يحمي الثروة السمكية"

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أحمد جودة - القاهرة - شهدت فعاليات افتتاح موسم حصاد القمح لعام 2025، بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح، مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أطلق سلسلة من التوجيهات المهمة بشأن ملف الثروة السمكية، مؤكدًا ضرورة تنظيم عمليات الصيد في البحيرات، حفاظًا على الإنتاج وتعزيز الأمن الغذائي.

إقرار نظم صيد لحماية البحيرات والثروة السمكية

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي: "الدولة تعمل على إقرار نظم للصيد من البحيرات لعدم إهدار الثروة السمكية".

وشدد على أن الطرق العشوائية المستخدمة حاليًا تؤثر سلبًا على الإنتاج، مشيرًا إلى أن: "الصيد العشوائي من البحيرات وعدم استخدام أساليب صيد حديثة يهدر الثروة السمكية".

رسالة مباشرة للصيادين: التزموا بمواسم المنع

وجّه الرئيس السيسي نداءً إلى الصيادين قائلًا: "أوجه رسالة للصيادين بضرورة الالتزام بأوقات منع الصيد في البحيرات".

وأكد على أهمية الثقة المتبادلة بين الدولة والمواطنين: "أرجو إنكم تصدقونا وتثقوا فينا"، وتابع الرئيس حديثه قائلًا: "نحن نتدخل لتحسين وضعكم وزيادة الإنتاج".

توجيهات للشرطة والجهات المعنية: تطبيق القواعد بحزم

كما شدد الرئيس السيسي على ضرورة قيام الجهات المختصة بدورها في الحفاظ على الثروة السمكية، قائلًا: "أوجه شرطة المسطحات المائية والجهات المعنية إلى الالتزام بتطبيق قواعد منع الصيد في البحيرات".

تأتي هذه التصريحات ضمن فعاليات موسم حصاد القمح بمشروع "مستقبل مصر" الزراعي، أحد أهم مشروعات الدولة لزيادة الرقعة الزراعية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة.

وقد شهد الفعاليات عدد من قيادات الدولة، بينهم: الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وكامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، ووزيري الدفاع والداخلية، بجانب عدد من الوزراء وكبار المسؤولين، كذلك من المقرر أن يتفقد الرئيس مدينة "مستقبل مصر الصناعية" في إطار متابعة جهود دعم الاقتصاد الزراعي والصناعي معًا.