نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. انطلاق امتحانات نهاية العام لطلاب صفوف النقل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تبدأ صباح غدٍ الأربعاء امتحانات صفوف النقل للفصل الدراسي الثاني في عدد من المحافظات، وذلك وسط استعدادات مكثفة من قبل المديريات التعليمية، التي أعلنت عن جاهزيتها الكاملة لاستقبال الطلاب داخل اللجان الامتحانية، وتوفير بيئة مناسبة تسودها الهدوء والانضباط بما يضمن سير العملية الامتحانية بسلاسة وانتظام.

وتأتي انطلاقة الامتحانات بعد انتهاء الفصل الدراسي الثاني بشكل رسمي، واستكمال شرح المناهج الدراسية في مختلف المواد، حيث خُصصت الأيام الماضية للمراجعات النهائية داخل المدارس، بهدف دعم الطلاب وتمكينهم من الاستعداد الجيد لأداء الاختبارات.

إجراءات مشددة داخل اللجان

وفي إطار الحرص على الانضباط داخل اللجان الامتحانية، شددت المديريات التعليمية على تطبيق مجموعة من التعليمات الصارمة، يأتي على رأسها حظر دخول الهواتف المحمولة إلى اللجان سواء من قبل الطلاب أو المراقبين، وذلك منعًا لحدوث أي حالات غش أو إخلال بسير الامتحانات.

كما تم التنبيه على جميع الطلاب بضرورة الالتزام باستخدام القلم الجاف الأزرق فقط، مع منع استخدام المزيل الورقي أثناء الإجابة حفاظًا على أوراق الإجابة من التلاعب أو التلف.

كما أكدت التعليمات ضرورة حضور الطلاب إلى مقار اللجان قبل بدء الامتحان بوقت كافٍ، لضمان انتظام الدخول ومنع التكدسات، مع التنبيه على جميع المشاركين في أعمال الامتحانات بضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات الوزارية المنظمة للعمل داخل اللجان.

جدول الامتحانات ومراحل التنفيذ

ومن المقرر أن تستمر امتحانات النقل للمرحلتين الابتدائية والإعدادية حتى نهاية شهر مايو الجاري، وفق جداول معتمدة من كل مديرية تعليمية على حدة. وفيما يخص الشهادة الإعدادية، تنطلق امتحاناتها مباشرة عقب انتهاء امتحانات صفوف النقل، وسط استعدادات مماثلة تضمن توفير أقصى درجات الانضباط والجاهزية.

أما بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، فتُعقد امتحاناتهم وفق نظام مزدوج يجمع بين الامتحانات الورقية والإلكترونية، حسب طبيعة المادة، وذلك ضمن خطة الوزارة لتطبيق آليات التقييم الحديثة تدريجيًا في المرحلة الثانوية.

متابعة يومية وزائرة صحية بكل لجنة

وتواصل غرف العمليات التابعة للإدارات التعليمية متابعة سير الامتحانات بشكل يومي، من خلال تقارير ميدانية ترصد انتظام اللجان وأداء الطلاب، مع التأكيد على تواجد الزائرة الصحية في كل لجنة امتحانية، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لأي حالة طارئة.

كما تم التشديد على توفير بيئة صحية وآمنة داخل مقار اللجان، وضمان الالتزام بكافة التعليمات التنظيمية الواردة من وزارة التربية والتعليم، بما في ذلك الالتزام بمواعيد بدء وانتهاء كل مادة امتحانية، والبدء في أعمال التصحيح بشكل فوري بعد انتهاء كل اختبار، تمهيدًا لإعلان النتائج في أقرب وقت ممكن.

تفاعل واسع بين الطلاب وأولياء الأمور

ومع اقتراب موعد الامتحانات، تسود حالة من التركيز بين الطلاب وأولياء أمورهم، وسط آمال بأن تمر فترة الاختبارات دون مشكلات، لا سيما من حيث صعوبة الأسئلة أو حدوث تجاوزات داخل اللجان.

وقد أكد عدد من المعلمين أن الامتحانات تم إعدادها وفق المواصفات الفنية المعتمدة من المركز القومي للامتحانات، مع مراعاة الفروق الفردية بين الطلاب، لضمان قياس حقيقي لمستوى التحصيل.

وتأمل الأسر المصرية أن تُكلل جهود أبنائهم خلال العام الدراسي بالنجاح والتفوق، خاصة في ظل المتابعة المستمرة من وزارة التربية والتعليم لضمان سير العملية الامتحانية بأعلى درجات الدقة والانضباط.