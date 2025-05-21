نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة تعديات بالبناء المخالف علي أملاك الدولة والأراضي الزراعية في أطفيح وأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة جهود مراكز ومدن أطفيح وأوسيم في إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

في مركز ومدينة أطفيح تم إزالة 4 حالات تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بقريتي منشأة سليمان والبرمبل، بمساحات تتراوح بين 100 إلى 300 م²، مع تحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي مركز ومدينة أوسيم تم إزالة لبشة مقامة بالمخالفة على أرض زراعية بمساحة 100 م² إلى جانب إزالة قواعد خرسانية مخالفة مقامة على أرض زراعية بمنطقة الهنادوة من شارع العشرة بالكباش ببشتيل، على مساحة 100 م²، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفات.

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن المحافظة لن تتهاون في مواجهة أي تعديات على الأراضي الزراعية أو أملاك الدولة، مشددًا على استمرار حملات الإزالة بشكل يومي بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية، للحفاظ على الرقعة الزراعية وفرض هيبة الدولة وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.

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