نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: من 5 سنين بطالب بمصنع لبن أطفال.. بنستورد 45 مليون علبة سنويًا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، إن الدولة ما زالت تستورد كميات كبيرة من بودرة لبن الأطفال، رغم طرحه لفكرة إنشاء مصنع محلي منذ أكثر من خمس سنوات.

وأضاف الرئيس:

"إزاي منعملش مصنع بودرة للبن الأطفال رغم إنّي اتكلمت في الموضوع ده من 5 سنين؟"، مشيرًا إلى أن مصر تستورد نحو 45 مليون علبة لبن أطفال سنويًا.

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وأكد أن إنشاء مصنع محلي لإنتاج لبن الأطفال أصبح ضرورة، خاصة مع ارتفاع معدلات الاستهلاك، لافتًا إلى أن التصنيع المحلي سيسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتوفير منتج آمن بأسعار مناسبة.

ودعا الرئيس إلى الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الحيوي، مؤكدًا أن الدولة على استعداد لدعم الجهات التي ستتولى التنفيذ، سواء من القطاع الحكومي أو الخاص، بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الإنتاج المحلي.