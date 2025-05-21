نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل - السيسي: إعادة تأهيل البحيرات وتحسين الثروة الحيوانية ضرورة لتأمين الغذاء وجودة الحياة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال مشاركته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، بمنطقة الضبعة بمحافظة مطروح، تحدث الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ضرورة اتباع أساليب علمية متطورة في قطاعات الإنتاج الغذائي، خاصة الثروة السمكية والحيوانية، مؤكدًا أن تطوير هذه القطاعات يمثل ركيزة أساسية في تحسين حياة المواطنين وزيادة الإنتاج.

الصيد العلمي للحفاظ على البحيرات والبيئة

في حديثه عن الثروة السمكية، شدد الرئيس السيسي على أهمية اتباع منهج علمي في صيد الأسماك، قائلًا:

"إن الدولة تحتاج إلى أساليب علمية في عملية صيد الأسماك في مصر"،

موضحًا أن:

"يجب الحفاظ على النظام البيئي في البحيرات".

وأشار إلى الجهود المبذولة لإعادة تأهيل البحيرات الطبيعية، مضيفًا:

"تم إعادة تأهيل بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجيتها".

تحسين جودة الثروة الحيوانية لزيادة الإنتاج

وتطرق الرئيس السيسي إلى قضية الثروة الحيوانية، مشيرًا إلى أن تطويرها بات أمرًا ملحًّا من أجل دعم الأمن الغذائي وتحقيق فائض إنتاجي، حيث قال:

"الدولة تحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها".

واختتم الرئيس السيسي حديثه برسالة تعكس إصرار الدولة على التغيير، مؤكدًا:

"مصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه".

رسالة واضحة: العلم والتطوير أساس بناء المستقبل

تأتي تصريحات الرئيس في إطار رؤية شاملة تتبناها الدولة نحو تطوير القطاعات الإنتاجية، خاصة تلك التي تمس الأمن الغذائي بشكل مباشر، كالثروة الحيوانية والسمكية، ضمن مسار متكامل يشمل مشروعات استصلاح الأراضي، والبنية التحتية، وتشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الزراعة.