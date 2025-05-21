نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يقترح دعم المواطنين بماشية بدلًا من الأموال: "بعيد عن تكافل وكرامة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال كلمته في فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، طرح الرئيس عبد الفتاح السيسي مقترحًا جديدًا لدعم الأسر المستحقة بطريقة مستدامة، من خلال تقديم "ماشية منتجة" بدلًا من الدعم النقدي المباشر، مع التأكيد على أن هذا المقترح لا علاقة له ببرامج الدعم الاجتماعي مثل "تكافل وكرامة".

وقال الرئيس: "ممكن ندي للناس ماشية بدل ما نديهم فلوس، والكلام ده بعيد عن تكافل وكرامة علشان ماحدش يفهمني غلط."

وأوضح أن الهدف من هذا المقترح هو تمكين الأسر من الحصول على مصدر دخل دائم ومستدام من خلال تربية الماشية، مما يعزز فكرة الاعتماد على الذات بدلًا من الاعتماد على المساعدات المالية الدورية.

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وأشار السيسي إلى أن الدولة يمكنها توفير الرعاية البيطرية والدعم الفني للمستفيدين لضمان نجاح التجربة وتحقيق إنتاج حيواني يعود بالنفع على الأسرة والمجتمع، مؤكدًا أن هذه المبادرات تسهم في تحسين الاقتصاد المحلي والحد من معدلات الفقر.

ويأتي هذا التوجه في سياق حرص الدولة على ابتكار آليات جديدة وفعالة لتمكين المواطنين اقتصاديًا، مع الحفاظ على كرامتهم وتعزيز دورهم في منظومة الإنتاج الوطني.