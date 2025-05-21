نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبرز تصريحات السيسي في موسم حصاد القمح 2025: خطوات جادة لتوسيع الرقعة الزراعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعالية موسم حصاد القمح لعام 2025، أن الدولة تمضي قدمًا في مسار التنمية الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الإنتاج المحلي في مختلف القطاعات المرتبطة بالأمن الغذائي.

أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال الفعالية كالتالي:

دعم القطاع الخاص وتمكينه من الاستثمار الزراعي

"المساحات التي ستنتهي الدولة من زراعتها سيتم طرحها على القطاع الخاص للاستثمار، سواء من خلال التملك أو الإيجار أو حق الانتفاع."

التوسع في الرقعة الزراعية

"نأمل بإضافة 800 ألف فدان جديدة إلى المساحة الزراعية بحلول أغسطس المقبل."

حماية النظام البيئي وتطوير البحيرات

"يجب الحفاظ على النظام البيئي في البحيرات."

"تم إعادة تأهيل بحيرة المنزلة لزيادة إنتاجيتها."

تطوير الثروة الحيوانية

"نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها."

التصنيع المحلي وأهمية الاكتفاء الذاتي

"حتى الآن لا يوجد مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر، وهذا أمر لا بد من تغييره."

رؤية عامة للدولة ومستقبلها

"مُصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه."

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تعكس هذه التصريحات توجه الدولة نحو تعزيز الإنتاج المحلي، وخلق شراكات فاعلة مع القطاع الخاص، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع الزراعي والحيواني، بما يسهم في بناء اقتصاد قوي يخدم المواطن المصري.