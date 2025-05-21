نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: تحسين الثروة الحيوانية ضرورة لزيادة الإنتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، أن مصر بحاجة ماسة إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية لرفع كفاءتها الإنتاجية، وتقليل الفجوة في استهلاك اللحوم والألبان.

وقال الرئيس: "نحتاج إلى تحسين جودة الثروة الحيوانية في مصر لزيادة إنتاجيتها"، مشددًا على أهمية تطوير هذا القطاع كجزء أساسي من استراتيجية الدولة لتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي.

وأوضح أن تحسين الثروة الحيوانية لا يقتصر فقط على زيادة الأعداد، بل يشمل تحسين السلالات، وتطوير الرعاية البيطرية، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، إلى جانب دعم صغار المربين وتوفير التمويل اللازم لهم.

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وأشار إلى أن الدولة تعمل بالتنسيق مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية لتطبيق أحدث التقنيات في تربية الحيوانات، من أجل رفع معدلات الإنتاج وتحسين جودة المنتجات الحيوانية.

ويأتي هذا التوجه في إطار رؤية شاملة لتحديث القطاع الزراعي والحيواني، بما يضمن توفير غذاء صحي وآمن للمواطن المصري، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تقليل الاعتماد على الواردات وزيادة فرص التصدير.