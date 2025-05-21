«الحماية المدنية» بالفيوم تنجح فى إنقاذ "قطتين" محتجزتين بأحد العقارات

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 01:24 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لتفعيل كافة التدابير اللازمة للتعامل والإستجابة الفورية مع البلاغات والحوادث الطارئة .. فقد تبلغ لقسم شرطة ثانى الفيوم من (إحدى السيدات مقيمة بدائرة القسم) بإحتجاز (قطتين) بالطابق الأول بالعقار محل سكنها.

على الفور إنتقلت قوات الحماية المدنية بالفيوم وتم التقابل مع المُبلغة ، وأفادت بإحتجاز "قطتين" بمنور الطابق الأول بالعقار محل سكنها ، وتمكنت القوات من استخراجهما وإنقاذهما.

وقد لاقى سرعة إنتقال القوات والإستجابة للبلاغ إستحسان الأهالى بالمنطقة وتقدموا بالشكر للأجهزة الأمنية على التعامل الفورى مع الموقف.