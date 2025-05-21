نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: مصرون على تغيير الواقع وبناء مستقبل يليق بالمصريين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، أن الدولة المصرية عازمة على تغيير الواقع الصعب الذي يعيشه المواطنون، من خلال العمل الجاد والمشروعات القومية التي تستهدف تحسين حياة الناس في مختلف القطاعات.

وقال الرئيس: "مُصرون على تغيير الواقع الذي نعيش فيه"، مشددًا على أن هذا التغيير لن يتحقق إلا بالتخطيط السليم، والتكامل بين مؤسسات الدولة، ودعم القطاع الخاص، إلى جانب وعي المواطن ومشاركته الفعالة في جهود التنمية.

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وأشار السيسي إلى أن التحديات التي تواجه الدولة كبيرة، لكن الإرادة السياسية القوية والعمل المستمر قادران على تجاوزها، مؤكدًا أن السنوات المقبلة ستشهد طفرة حقيقية في مجالات الزراعة والصناعة والتعليم والصحة.

وتأتي هذه التصريحات ضمن رؤية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر توسيع قاعدة الإنتاج، وتقليل الاستيراد، وتحسين الخدمات الأساسية، بما يسهم في بناء دولة حديثة تلبّي تطلعات الشعب المصري.