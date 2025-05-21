نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي ينتقد تأخر إنتاج لبن الأطفال محليًا: "معقولة لسه ما اتعملش مصنع؟" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أثار الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025 قضية غياب مصنع وطني لإنتاج لبن الأطفال، موجّهًا تساؤلًا إلى المسؤولين.

وقال الرئيس في تصريحاته: "معقولة لغاية دلوقتي ما اتعملش مصنع لإنتاج لبن الأطفال في مصر ولسه بنستورده؟"، في إشارة واضحة من استمرار الاعتماد على الاستيراد رغم الحاجة الملحة لهذا المنتج الحيوي.

وأكد السيسي أن تصنيع لبن الأطفال محليًا يمثل أولوية قومية ترتبط بالأمن الصحي والاقتصادي، مشددًا على ضرورة الإسراع في تنفيذ مشروع إنشاء مصنع وطني لتقليل الفجوة الاستيرادية، وتوفير منتج آمن وبأسعار مناسبة للمواطنين.

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ويأتي هذا التصريح في إطار توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الخارج، لا سيما في القطاعات الحيوية المرتبطة بصحة الأطفال واحتياجات الأسر المصرية.