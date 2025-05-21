نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي يوجه الوزراء والقطاع الخاص: "تكاتفوا لإنجاح المشروع الزراعي القومي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خلال فعاليات موسم حصاد القمح لعام 2025، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رسالة حاسمة إلى وزراء الكهرباء والري والزراعة، مطالبًا إياهم بالعمل المشترك والتنسيق الكامل لمتابعة المشروع القومي الكبير لتطوير الزراعة في مصر.

وقال الرئيس في كلمته: "أطلب من وزراء الكهرباء والري والزراعة أن يعملوا معًا بقوة، ونتعاون جميعًا، بما في ذلك القطاع الخاص والمستثمرين، من أجل متابعة هذا المشروع الكبير."

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وأكد أن نجاح المشروعات الزراعية الكبرى لا يمكن أن يتحقق إلا بتكامل الجهود بين مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، خاصة مع الأهمية الاستراتيجية لمحاصيل مثل القمح، التي تمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي المصري.

وشدد السيسي على ضرورة إزالة أي معوقات بيروقراطية قد تواجه المستثمرين، داعيًا إلى تيسير الإجراءات وتوفير بيئة محفزة للاستثمار في القطاع الزراعي، مشيرًا إلى أن الدولة لن تدخر جهدًا في دعم هذا المسار الحيوي الذي يضمن مستقبلًا مستقرًا وآمنًا غذائيًا للأجيال القادمة.