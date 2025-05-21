نائب محافظ الجيزة يناقش الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة عزبة الصفيح بأبو رواش

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أحمد جودة - القاهرة - عقد ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اجتماعا لمناقشة الخطوات التنفيذية لتطوير منطقة عزبة الصفيح بأبو رواش بمركز كرداسة.

وذلك بعد موافقة المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية بإعلان منطقة العزبة كمنطقة اعادة تخطيط وذلك على مساحة ١٠٣،٧ فدان في أطار جهود الدولة لتطوير المناطق غير المخططة وتحسين جودة الحياة لسكانها وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الحضرية المستدامة وتحسين البنية التحتية وإعادة توزيع استعمالات الأراضي بشكل تحقيق الكفاءة والاستدامة والعدالة الاجتماعية وتوفير خدمات عامة ومجتمعية متكاملة ( مدارس ـ وحدات صحية ـ مساحات خضراء ) وأدخال المرافق بشكل منظم ومستدام، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

ووجه نائب محافظ الجيزة، بضرورة وضع تصور لمخطط تفصيلي للمنطقة والمناطق المحيطة بها يضمن تنفيذ الاستخدامات بشكل حضاري ومخطط.

حضر الاجتماع محمد نور السكرتير العام للمحافظة، واللواء عادل برغش رئيس مركز كرداسة، والمهندس محمد عبد الوهاب مستشار المحافظة للتخطيط العمراني، والمهندسة هناء محمود حسين القائم بأعمال رئيس أقليم القاهرة الكبرى بالهيئة العامة للتخطيط العمراني والدكتور حاتم مصطفي راشد رئيس فريق العمل واستشاري الهيئة العامة للتخطيط العمراني ومسؤولي الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة والجهاز التنفيذي للمنطقة الاستثمارية بأبورواش.

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