نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر إزالة 35حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بمركز البدرشين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تابع المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أعمال المرحلة الأولى من الموجة 26 لحملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتي تُنفَّذ خلال الفترة من 10 حتى 30 مايو 2025 وذلك في إطار خطة الدولة للتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها بالكامل.

واطّلع محافظ الجيزة على جهود مركز ومدينة البدرشين في ردع المخالفين، وتكثيف حملات رصد وإزالة التعديات والمخالفات، حيث تم إزالة ٣٥ حالة تعدٍّ بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قرى: ميت رهينة، سقارة، العزيزية، أبو صير، جزيرة نزلة الشوبك، نزلة الشوبك، زاوية دهشور، دهشور، مزغونة، والمرازيق، تم رصدها من خلال وحدة المتغيرات المكانية، وإزالتها على مدار يومين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ووجَّه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات إزالة التعديات بمراكز المحافظة.

وشدَّد محافظ الجيزة على التعامل الفوري مع أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وكذلك الحفاظ على الأراضي المُستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

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