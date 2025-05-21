نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيسي: تمهيد الأراضي الزراعية أمام القطاع الخاص لدفع التنمية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تسير بخطى ثابتة نحو تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في القطاع الزراعي، من خلال تجهيز الأراضي وتوفير البنية التحتية اللازمة، مثل شبكات الري الحديثة والطرق والمرافق الداعمة.

مشاهدة البث المباشر:

وأوضح أن هذا التوجه يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتقليل الاستيراد، من خلال التوسع الأفقي في الرقعة الزراعية واستغلال الأراضي الصحراوية. كما شدد على ضرورة أن تكون مشروعات الاستصلاح متكاملة تشمل الجوانب السكنية والخدمية لتشجيع الاستقرار والتنمية المستدامة.