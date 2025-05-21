انطلاق فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بحضور الرئيس السيسي وكبار المسؤولين

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أحمد جودة - القاهرة - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء 21 مايو 2025، فعاليات انطلاق موسم حصاد القمح لعام 2025، وذلك من داخل مشروع "مستقبل مصر" للإنتاج الزراعي بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح، يأتي هذا الحدث في إطار جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وعلى رأسها القمح.

بدأت الفعاليات بتلاوة آيات من القرآن الكريم، تلاها القارئ الشيخ أيمن عقل، ثم شاهد الرئيس السيسي فيلمًا تسجيليًا بعنوان "القدرة والتنمية"، والذي يستعرض إنجازات مشروع "مستقبل مصر" وأهدافه في دعم التنمية المستدامة والتوسع الزراعي.

يحضر الفعاليات عدد من كبار رجال الدولة، بينهم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، ووزيرا الدفاع والداخلية، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين.

من المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي خلال زيارته مدينة "مستقبل مصر الصناعية"، الواقعة على محور الضبعة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لجهود الدولة في دعم سلاسل الإنتاج الصناعي والتكامل بين الزراعة والتصنيع الغذائي، بما يسهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

يُعد مشروع "مستقبل مصر" أحد أهم المشروعات الزراعية التي تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية، وتوفير فرص العمل، وتعزيز التنمية المستدامة. كما يُعتبر هذا المشروع قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض إلى الخارج، مما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وتوفير العملة الصعبة.