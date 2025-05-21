الرئيس السيسى: تحديات كثيرة تواجه الدولة لإضافة أراض زراعية جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 12:27 مساءً - قال السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن هناك تحديات كثيرة تواجه الدولة لإضافة أراض زراعية جديدة، مضيفًا: "عاوز أقولكم لما نيجي نقول فيه تخطيط بكلم الحكومة والمستثمرين وكل من يساهم في إنجاح الفكرة ونقول عاوزين ندخل الأرض دي الزراعي بيقابلنا تحديات تمويل وتنفيذ".

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال فعاليات موسم حصاد القمح 2025: "لما نتكلم عن البنية الأساسية المطلوبة في الزراعة.. طاقة وبنية تخدم على الزراعة.. طرق وشبكة كهرباء.. لو بقول عاوز أدخل 800 ألف فدان .. لو ضيعت مني سنة نتيجة أى شيء .. تنسيقنا مكنش كفاية أو عزيمتنا مكنش كفاية.. لو مفيش تمويل مش هنقدر نعمل ده.. لما نضيع موسم زراعي بتضيع مني سنة.. طيب الـ 800 الف فدان تفتكروا متوسط دخلهم في السنة كام؟ 50 ألف جنيه في الفدان يعني 30 مليار جنيه .. يبقا أنت ضيعت من مصر فرصة 30 مليار.. ايوه هتاخدهم السنة الجاية لكن كنت ممكن تاخدهم السنة دي والسنة اللى جايه".