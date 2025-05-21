الرئيس السيسى يصل مقر انعقاد فعاليات موسم الحصاد 2025 بالضبعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 11:30 صباحاً - وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مقر انعقاد فعاليات موسم حصاد القمح 2025 بمنطقة الضبعة في محافظة مطروح.

كان في استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي فور وصوله، رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، ونائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل كامل الوزير، وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مدينة مستقبل مصر الصناعية، وذلك في إطار متابعة جهود الدولة لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة الرقعة الزراعية من خلال المشروعات القومية الكبرى.