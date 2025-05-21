بيراميدز يصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لجنوب أفريقيا قبل مواجهة صن داونز

احمد وائل عمر - القاهرة في الأربعاء 21 مايو 2025 11:30 صباحاً - وصل لاعبو فريق نادى بيراميدز إلى مطار القاهرة الدولى استعدادا لبدء الرحلة إلى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز، فى إطار مباريات دورى أبطال أفريقيا.

ويحل بيراميدز ضيفا على صن داونر الجنوب أفريقى فى الرابعة من مساء السبت 24 مايو على استاد لوفتس فيرسفيلد في بريتوريا، قبل خوض مواجهة النهائي في الثامنة من مساء يوم الأحد 1 يونيو على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة.وضم الجهاز الفني بقيادة الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش 26 لاعبا في القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر - أحمد ميهوب

خط الدفاع: علي جبر - كريم حافظ - محمد الشيبي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد حمدي - طارق علاء - أسامة جلال

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد توفيق - رمضان صبحي - محمود دونجا - أحمد عاطف قطة - وليد الكرتي - إبراهيم عادل

خط الهجوم: يوسف أوباما - دودو الجباس - مروان حمدي - فيستون ماييلي

وتغادر بعثة بيراميدز بعد قليل مطار القاهرة في طريقها إلى جوهانسبرج على متن طائرة خاصة وفرتها إدارة النادي، في رحلة مدتها قرابة 10 ساعات حتى الوصول في جوهانسبرج ومنها إلى بريتوريا التي تستضيف المباراة.

مصطفى فتحى مصطفى فتحى

الشيبى ولا عبو بيراميدز الشيبى ولا عبو بيراميدز

بيراميدز فى المطار بيراميدز فى المطار

رمضان صبحى رمضان صبحى



سامى فى المطار